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Власти Мордовии оценили меры поддержки экономики в условиях пандемии в 3,9 млрд рублей

По информации правительства региона, одной из самых пострадавших отраслей стал общепит

ТАСС, 1 июня. Власти Республики Мордовия оценили меры поддержки для пострадавших отраслей экономики в 3,9 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Несмотря на сложную ситуацию в целом в экономике страны и республики, общий пакет оказанной помощи в виде льготных кредитов, прямых субсидий, отсрочек по налогам, арендных платежей в Мордовии составит 3 млрд 920 млн рублей", - говорится в сообщении.

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По данным правительства, одной из самых пострадавших отраслей стал общепит, падение в этой отрасли составило 44%. Многие кафе и рестораны в республике сейчас работают на аутсорсинге, предоставляя услуги предприятиям реального сектора экономики. Некоторые занимаются доставкой еды, а также продают готовые блюда на вынос.

В целом безработица в республике выросла на 2%, на бирже труда стоят 8 тыс. человек при имеющихся на рынке 5 тыс. вакансиях. В республике действует ряд мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Так, порядка 450-480 млн рублей планируют выделить на предоставление выплат в сумме 12 130 рублей на работающего человека предприятиям, сохранившим не менее 90% рабочих мест.

За сутки в Мордовии выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди них 16-летняя девушка. Общее число случаев достигло 1 931.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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