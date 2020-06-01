Минстрой предложил законопроект для сокращения сроков строительства

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минстрой России разработал законопроект, которым предлагается сократить сроки согласования при строительстве. Документ в понедельник опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В результате проведенного анализа реализации законодательства о градостроительной деятельности были выявлены <…> резервы для возможной оптимизации сроков прохождения процедур, необходимых для осуществления строительства, что позволит сократить время строительства. Так, законопроектом предлагается сокращение сроков внесения изменений в правила землепользования и застройки, а также сокращение сроков подготовки документации по планировке территории", - говорится в сводном отчете к документу.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность пройти ряд процедур в электронном виде, что также позволит сократить сроки строительства. Изменения предлагается внести в Градостроительный кодекс и закон об объектах культурного наследия народов РФ. Публичное обсуждение законопроект завершится 20 июня.

Так, согласно документу, комиссия должна будет подготовить заключение на предложение о внесении изменения в правила землепользования и застройки за 25 дней, а не 30, как это установлено сейчас. В свою очередь, глава местной администрации с учетом заключения комиссии должен будет принять решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки в течение 25 дней, а не 30, как сейчас.

Срок, в который федеральные органы исполнительной власти должны проверить документацию по планировке территории, предлагается сократить с 30 дней до 20 рабочих дней со дня поступления документов. Срок, в который органы власти могут представить возражения относительно проекта перепланировки, может сократиться с 30 дней до 15 рабочих дней.

Президент РФ Владимир Путин в начале марта поручил правительству принять меры, направленные на значительное сокращение количества и сроков проведения согласительных процедур, связанных с осуществлением работ по планированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. Речь, в том числе, идет о стройках по национальным проектам. Внести необходимые изменения в законодательство нужно до 1 сентября 2020 года. Такое поручение было дано по итогам заседания Совета по местному самоуправлению.