Госсовет КНР опубликовал программу создания свободного порта на Хайнане

ХАЙКОУ, 1 июня. /ТАСС/. Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане". Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа.

Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону. "По отношению к товарам будет действовать режим либерализации и благоприятствования с нулевыми таможенными пошлинами", - говорится в документе.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. В этих целях в регионе должны будут созданы передовые в стране условия для предпринимательской деятельности, увеличено количество субъектов рыночной деятельности, обеспечена свободная конкуренция, а также созданы необходимые правовые механизмы.

К 2035 году свободный порт и его модель работы должны "стать более зрелыми". Как указывается в документе, работа должна основываться на принципах "свободы, справедливости, верховенства права и контроля высокого уровня". К этому сроку на Хайнане должна быть обеспечена свобода торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок. В программе КПК и Госсовета КНР подчеркивается, что "к середине нынешнего столетия" на Хайнане необходимо "создать довольно сильный и влиятельный на международной арене свободный порт высокого уровня".

В документе изложены меры по сокращению налоговой нагрузки, поощрению предпринимательской деятельности и потребления. Также программа предусматривает ряд мер по развитию сферы транспорта, инвестиций, культуры, образования, медицины, туризма, облегчению визового режима.