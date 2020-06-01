Власти РФ могут выделить 5 млрд руб. на закупки школьных автобусов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти РФ изучают возможность закупки школьных автобусов на 5 млрд руб., таким образом, размер поддержки автопрома вырастет до 30 млрд руб., сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Было дано поручение правительства на 5 млрд руб. проработать возможность целевой закупки школьных автобусов, так как эта традиционная мера эффективно работает, начиная с 2016 года", - сказал он на онлайн-встрече с депутатами Госдумы от "Единой России".

Министр напомнил, что в конце мая правительство РФ выделило 25 млрд руб. на поддержку российских автопроизводителей в период пандемии. "Я думаю, что правительство также оперативно примет решение, и общая сумма может составить, таким образом, 30 млрд руб.", - сказал Мантуров.

Как уточняли в Минпромторге, из 25 млрд руб. на программы льготного автокредитования будет направлено 7 млрд руб., 6 млрд руб. - на льготный автолизинг, 2,5 млрд руб. - на финансирование новой программы "Доступная аренда", которую запустят в июне этого года. Также 4,5 млрд руб. будет направлено на обеспечение опережающей закупки автомобильной техники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями, оставшиеся 5 млрд руб. - на закупки автомобилей скорой помощи для регионов.