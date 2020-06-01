США продлили до конца года исключения из пошлин на ряд товаров из Китая

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов приняли решение продлить до конца 2020 года сроки действия исключений из введенных ранее таможенных пошлин на ряд наименований импортируемой из Китая продукции. Это следует из официального уведомления, размещенного в понедельник в электронной базе Федерального реестра США - сборнике официальных документов американского правительства.

"Этот документ уведомляет о намерении представителя США на торговых переговорах [Роберта Лайтхайзера] продлить ряд исключений по 31 декабря 2020 года", - говорится в тексте документа, который вступит в действие со вторника.

Соответствующие пошлины на китайскую продукцию на общую сумму $34 млрд были введены 6 июля 2018 года. Тогда же правительство начало принимать заявки от американских компаний на включение некоторых наименований китайских товаров в список исключений. На сегодняшний день власти составили десять таких перечней. В июне 2019 года был опубликован пятый список, срок действия которого истекает в июне 2020 года. Теперь же он будет продлен до конца года - с 4 июня по 31 декабря 2020 года. В него входят 16 категорий товаров.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.