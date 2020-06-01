Хайнань снимет ограничения на иностранный капитал в сфере морских и авиаперевозок

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань планируют снять ограничения на привлечение иностранного капитала в сферу воздушных и морских перевозок. Об этом говорится в опубликованной в понедельник "Генеральной программе о создании свободного порта на Хайнане" Госсовета КНР.

"Будут предприняты меры по либерализации и упрощению транспортного сообщения, - говорится в нем. - [В том числе] по оказанию более качественных и эффективных финансовых услуг в области воздушных и морских перевозок с отменой ограничений на иностранный капитал в соответствующей сфере".

В документе отмечается, что в будущем власти собираются ослабить правила, регламентирующие перемещение как в воздушном пространстве, так и по морским маршрутам в регионе. Предполагается, что благодаря этому Хайнань сможет увеличить количество международных авиарейсов и направлений для осуществления регулярных океанических перевозок.

Как следует из программы, правительство КНР собирается к 2025 году сформировать на Хайнане эффективный механизм для выполнения соответствующих задач на практике, а еще через 10 лет - окончательно укрепить новую экономическую систему свободного порта, включая транспортно-логистическую сферу.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.