В Думу внесли законопроект, уточняющий порядок подсчета этажей частных домов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, уточняющий порядок подсчета этажей объектов индивидуального жилищного строительства. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

"В регионах граждане столкнулись с проблемой неоднозначной трактовки понятия "объект индивидуального жилищного строительства". Из определения, предусмотренного Градостроительным кодексом, следует, что объект индивидуального жилищного строительства должен иметь не более трех надземных этажей. При этом кодекс не устанавливает, какие конкретно этажи относятся к надземным", - цитирует пресс-служба Совфеда главу комитета палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, который является одним из авторов законопроекта.

"В нормативно-технических документах, непосредственно устанавливающих требования к индивидуальным жилым домам, также отсутствует определение надземного этажа. В результате, на практике смешиваются понятия "общее количество этажей", "этажность", "количество надземных этажей". Особенно ярко это видно на примере индивидуальных домов, имеющих цокольный этаж, который зачастую учитывают при подсчете этажей в объекте индивидуального жилищного строительства как надземный", - пояснил сенатор.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, на практике количество надземных этажей здания определяется путем вычитания из общего количества этажей объекта недвижимости числа подземных этажей, что в случае наличия цокольного этажа "приводит к некорректному определению количества надземных этажей". Законопроектом предлагается уточнить определение объекта индивидуального жилищного строительства, указав, что его надземным этажом является этаж с отметкой пола не ниже планировочной отметки земли.

"Принятие предлагаемых изменений будет способствовать установлению на всех уровнях корректной единообразной практики при решении вопроса о соблюдении гражданами требований Градостроительного кодекса в части допустимого количества надземных этажей в объектах индивидуального жилищного строительства", - говорится в законопроекте.