Границу России открыли для энергетических компаний Белоруссии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло поправки в свое распоряжение, согласно которому с 18 марта был ограничен въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В список тех, кто может въезжать в Россию, добавлены граждане Белоруссии, которые работают в компаниях, "принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в Российской Федерации в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых на промышленные объекты в Российской Федерации для работы вахтовым методом".

Также пересекать границу с РФ смогут жители Байконура и участники космических программ. Последние смогут приехать только "при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы, либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации".