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Средняя цена нефти Urals в мае снизилась за год в 2,3 раза

Она сложилась в размере $31,03 за баррель

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Средняя цена нефти Urals в мае 2020 года сложилась в размере $31,03 за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года, когда она составляла $70,93 за баррель. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Минфина России.

Отмечается, что средняя цена на нефть марки Urals в январе - мае 2020 года сложилась в размере $39,2 за баррель. В январе - мае 2019 года она составляла $66,34 за баррель.

Ранее Минфин сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $19,908 за баррель или $145,3 за тонну.

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