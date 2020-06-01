Более 160 млн рублей направят на докапитализацию фонда помощи бизнесу в Кировской области

КИРОВ, 1 июня. /ТАСС/. Более 162 млн рублей направят из федерального бюджета на докапитализацию Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Кировской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

"На докапитализацию региональной микрофинансовой организации Кировская область получит 162 млн рублей. Эти средства будут направлены на льготные займы для предпринимателей", - говорится в сообщении.

По данным правительства области, фонд разработал новые заемные продукты - "Антикризис" и "Онлайн старт": в рамках первого пакета предприниматели могут получить 500 тыс. рублей по ставке 2,75% годовых, а в рамках второго - займы в размере 100 тыс. рублей по ставке 5,5% годовых на 12 месяцев. По словам директора Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ольги Кирилловых, займы под низкий процент востребованы среди кировских предпринимателей, так как многим пришлось перепрофилировать бизнес, что потребовало дополнительных затрат.

В Кировской области разработаны меры поддержки бизнеса. Так, на 2020 год планируют установить минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: 1% в случае, если объектом налогообложения являются "доходы", и 5% в случае, если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы". По действующим приобретенным патентам снижен в два раза размер потенциально возможного к получению предпринимателями годового дохода. Также в регионе предусмотрены отсрочки по аренде государственного и муниципального имущества, на полгода продлены сроки уплаты страховых взносов, снижены страховые взносы до 15% для зарплат выше МРОТ, а с 1 июля 2020 года в регионе введут специальный налоговый режим на самозанятых.