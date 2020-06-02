СФ обсудит меры поддержки в условиях пандемии и заслушает доклад Котякова

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Члены Совета Федерации рассмотрят на пленарном заседании во вторник антикризисные законы, предусматривающие принятие неотложных мер поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией, а также обсудят в ходе правительственного часа с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым вопросы соцзащиты и обеспечения занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Одним из основных вопросов повестки станет закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса.

Как отметил накануне рассмотрения закона глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, документ обеспечивает экстренное реагирование на вызовы, связанные с распространением коронавируса. В частности, предлагаются изменения закон об основах туристской деятельности в РФ.

"В случае ограничения въезда туристов в страну по решению иностранного государства или при наличии угрозы их жизни, здоровью и имуществу, правительство РФ сможет принимать решение об изменении сроков перечисления или об уменьшении размера ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности. Одновременно предоставляется право правительству РФ в 2020 и 2021 годах устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения", - сказал сенатор.

Закон также предоставляет правительству право устанавливать особенности исполнения, изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. По словам Кутепова, "предлагаемые меры позволят, с одной стороны, сохранить отечественные туристические компании, а с другой - защитить права и интересы российских туристов".

Закон предусматривает, что правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другой транспорт могут быть изменены при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. С этой целью изменения вносятся в Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и в Устав железнодорожного транспорта.

При введении режима повышенной готовности или режима ЧС, например, авиаперевозчики смогут "установить особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством РФ". Аналогичные изменения вносятся в части железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта.

Вносятся поправки, создающие механизм плавного выхода из кризисной ситуации компаний, в отношении которых был введен мораторий на подачу кредиторами заявления о признании банкротом в отношении отдельных должников. Предлагаются изменения в закон о малом и среднем бизнесе, расширяющие возможности получения господдержки и льгот.

Медпомощь, экзамены и пособия для детей

Закон также наделяет правительство РФ правом устанавливать особенности организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также состав, порядок сбора и учета информации о распространении таких заболеваний.

Кроме того, вдвое увеличивается минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет - с 3 375 до 6 752 рублей, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, - с 6 000 рублей до 13 504 рублей.

Правительство сможет устанавливать особые правила проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), а также вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. В частности, правительство будет вправе признать результаты промежуточной аттестации в качестве результатов ГИА для обучающихся по программам основного общего (9 классов) и среднего общего образования (11 классов). Результаты промежуточной аттестации также могут стать основанием для выдачи аттестатов. Кроме того, правительство сможет устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджета.

Законом также предлагается внести изменения в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртсодержащей продукции. В частности, в связи с повышенным потребительским спросом на дезинфицирующие средства правительству РФ предоставляется право устанавливать порядок использования конфиската. Предполагается, что конфискованный спирт может быть направлен в регионы для производства антисептиков, если у регионов существует соответствующая потребность.

Всего изменения вносятся в 23 федеральных закона.

Поддержка самозанятых и единый информационный регистр

Также в повестке заседания СФ значится закон, распространяющий меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии коронавируса на самозанятых граждан. Документ предусматривает, что отдельные меры государственной поддержки субъектов МСП (прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная), а также меры поддержки, предоставляемые АО "Корпорация "МСП" и его дочерними обществами, будут распространяться на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Сенаторы планируют обсудить и вопрос предоставления арендаторам права на досрочное расторжение договоров аренды без штрафных санкций.

Кроме того, Совфед планирует обсудить закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны. Оператором регистра определена Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители. Кроме того, регистр можно будет использовать для совершения нотариальных действий. При этом использование ресурса для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.

Кроме того, члены Совета Федерации планируют обсудить законы о допуске студентов к преподавательской деятельности и о блокировке интернет-приложений, нарушающих авторские права. Также, как ожидается, будет рассмотрен документ, уточняющий особенности применения приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования. Этот документ, в частности, предусматривает обеспечение непрерывности образования в тех случаях, когда дистанционное обучение становится единственно возможным, например, в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В рамках рубрики "Время эксперта" на пленарном заседании выступит российский предприниматель Татьяна Бакальчук, которая затронет тему поддержки малого и среднего бизнеса.