Reuters: госкомпании КНР продолжили закупку сои у США, несмотря на запрет властей

ТАСС, 2 июня. Государственные компании КНР закупили в понедельник три партии соевых бобов у США, несмотря на ранее появившееся требование китайских властей о приостановке закупки американских сои и свинины. Об этом со ссылкой на три источника сообщило агентство Reuters.

По его данным, китайские компании купили 180 тыс. тонн семян масличной культуры с поставкой в октябре или ноябре. Однако, как сообщили источники, эти закупки смогут обеспечить лишь малую часть потребностей Китая в соевых бобах.

Ранее в понедельник Reuters сообщало, также со ссылкой на источники, что китайские власти потребовали от государственных компаний приостановить закупки соевых бобов и свинины у Соединенных Штатов на фоне мер Вашингтона в связи с принятием Всекитайским собранием народных представителей (высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Как утверждает агентство, Китай в случае принятия Вашингтоном дальнейших ограничительных мер в отношении Пекина или Гонконга может расширить список сельскохозяйственной продукции США, на закупку которой будет распространяться запрет для китайских фирм. По данным одного из источников, в худшем случае ответом на новые ограничения может стать отказ КНР от первой фазы торговой сделки между двумя странами.

29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона в связи с решением ВСНП начала процесс отмены всех экономических льгот, которыми пользовался Гонконг. Речь идет о контроле за экспортом, использовании технологий двойного назначения, таможенном оформлении товаров. Также американский лидер анонсировал введение санкций в отношении должностных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, "прямо или косвенно причастны" к ущемлению автономии этого специального административного района КНР.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Пекин согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.