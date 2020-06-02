Сахалинским рыбодобывающим предприятиям возместят затраты на обсервацию работников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение компенсировать расходы на обсервацию вахтовиков для рыбодобывающих компаний региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе островного правительства.

Ранее сахалинские власти обязали предпринимателей самостоятельно нести расходы по содержанию приезжих с материка сотрудников в обсерваторах. Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), депутат областной думы Максим Козлов рассказал ТАСС о том, что расходы островных компаний на эти цели в период путины 2020 года составят около 150 млн рублей. В связи с этим рыбопромышленники подготовили обращение к региональным властям с просьбой компенсировать часть затрат либо каким-то образом рассмотреть возможность снятия карантина для работников рыбохозяйственного комплекса.

"Предприятиям возместят затраты на обсервацию. Получить субсидию промысловые компании смогут в конце 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, исключение для рыбной отрасли сделано в связи с тем, что рыбодобывающие предприятия не могут приостановить работу в период пандемии коронавируса, при этом они обязаны содержать своих работниках на двухнедельном карантине, но гарантии по объемам добычи никто не дает. В итоге прибыль может оказаться недостаточной.

Все прибывающие на Сахалин пассажиры проходят обязательные тесты на коронавирусную инфекцию. После прибытия в Южно-Сахалинск все прилетевшие отправляются на сутки в специально подготовленные обсерваторы. В случае выявления заболевания человека госпитализируют. Пассажиры с отрицательными тестами проходят обязательный двухнедельный карантин дома при наличии местной прописки. Люди без сахалинской прописки остаются в обсерваторах на 14 дней. Всего в области организована работа 22 обсерваторов. В основном они находятся в Южно-Сахалинске, где для временного содержания граждан приспособили гостиницы, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 74 зараженных, 58 человек вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Также не зарегистрировано ни одного случая заражения внутри региона, все заболевшие прибыли на острова с материка.

Очередная лососевая путина началась на Дальнем Востоке 1 июня. Несмотря на то, что в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции рыбопромышленные предприятия стараются активнее привлекать на путину местных жителей, на нее приедут и тысячи вахтовых рабочих - это традиционные участники промысла.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, рыбопромышленные предприятия всего Дальнего Востока во время проведения лососевой путины в этом году потратят на соблюдение введенных из-за пандемии коронавируса требований по обследованиям и помещению в обсервацию работников из других регионов около 2,2 млрд рублей.

Вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам субъектов макрорегиона принять меры, чтобы обеспечить безопасность вахтовой работы.