В Амурской области начали открываться кафе и рестораны

ТАСС, 2 июня. Власти Амурской области разрешили возобновить работу заведениям общественного питания в Зее, где обстановка с распространением коронавируса улучшается, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.

Ранее власти уже приняли решение открыть общепит в Белогорске. После возвращения предприятий к работе там прошли рейды, нарушений не выявлено.

"У нас также есть территории, где ситуация стабилизировалась, а объекты общепита пока не работают. Это город Зея. Предлагаю вслед за Белогорском ослабить режим в части общепита. При этом очень важно проконтролировать, как на предприятиях будут соблюдаться правила", - цитирует пресс-служба губернатора области Василия Орлова.

Принято соответствующее решение оперативного штаба. Как отметил глава региона, такие решения и дальше будут приниматься постепенно - в зависимости от текущей обстановки на той или иной территории Приамурья.

В Амурской области всего выявлено 546 случаев новой коронавирусной инфекции, 182 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.