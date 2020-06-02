Стоимость строительства аэровокзала на Бельбеке в Севастополе оценили в 900 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт "Симферополь" объявил конкурс по поиску подрядчика на строительство гражданского аэровокзала на аэродроме Бельбек в Севастополе, цена контракта может составить до 900 млн рублей, следует из данных портала государственных закупок.

"Способ размещения закупки - открытый сбор технико-коммерческих предложений в электронной форме. Начальная (максимальная) цена контракта 900 млн рублей", - говорится на сайте. Поясняется, что данная сумма учитывает НДС.

Итоги конкурса планируется подвести 16 июня. Согласно документам, строительство должно начаться в третьем квартале этого года и завершиться в третьем квартале 2021 года.

Бельбек является аэродромом двойного назначения: после строительства необходимой инфраструктуры он будет принимать гражданские самолеты. Планируется, что сюда будут прибывать малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО "Международный аэропорт "Симферополь", доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Гражданскую инфраструктуру аэропорта будут строить подразделения Минобороны.

Бельбек - военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В конце 2018 года на аэродроме завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики, при этом Бельбек сможет принимать и гражданские самолеты.