Во Франции ожидают падения ВВП на 11% в 2020 году после пандемии

"Экономический шок от кризиса очень сильный, экономика остановилась почти на три месяца, - отметил он. - Это скажется на экономическом росте. Рецессия экономического роста во Франции в 2020 году составит 11%".

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Франции ожидает падения ВВП страны в 2020 году на 11% из-за ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом во вторник сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL .

При этом министр выразил уверенность в улучшении экономических показателей в 2021 году. "Принятая нами стратегия поддержки секторов экономики, поддержки работников и модернизации в производстве позволит отскочить (добиться резкого роста показателей - прим. ТАСС) в 2021 году".

Ранее сообщалось о прогнозируемом снижении ВВП страны на 8%.

Согласно последним данным властей, во Франции с начала эпидемии после заражения коронавирусом умерли 28 833 человека. Общее количество случаев инфицирования на данный момент составляет 152 091. Жесткие меры по изоляции населения в целях борьбы с пандемией коронавируса действовали во Франции с 17 марта по 11 мая. В этот период не работало большинство предприятий страны, была разрешена работа магазинов, торгующих товарами только первой необходимости.

Ранее сообщалось, что по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в ближайшее время к работе приступает комиссия из порядка 30 французских и международных экспертов, среди которых лауреат Нобелевской премии Жан Тироль. Перед исследователями стоит задача предложить оптимальную "дорожную карту" восстановления экономики.