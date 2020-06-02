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Решение о переносе заседания ОПЕК+ на 4 июня может быть принято сегодня

Странам ОПЕК+ осталось найти консенсус о сроках продления майского уровня снижения добычи, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вопрос о переносе даты заседания ОПЕК+ с 10 на 4 июня - дело решенное. Такое решение может быть принято уже сегодня. Партнерам по альянсу осталось найти консенсус о сроках продления первого этапа сокращения добычи нефти после июня, сказали ТАСС три источника в ОПЕК.

"Заседание может быть перенесено на 4 июня, окончательного решения пока нет. Но никто против этого не возражает", - сказал один из собеседников ТАСС. Другой подтвердил и добавил, что странам "осталось прийти к консенсусу по поводу сроков продления". Изначально ближневосточные члены ОПЕК предлагали сохранить максимальный уровень сокращения до конца года. Но с этим предложением не согласилась Россия. Наиболее обсуждаемый вариант сейчас - продление на период до трех месяцев, говорят источники ТАСС в делегациях.

Еще один собеседник агентства добавил, что для окончательного решения о переносе даты заседания, министры ждут данных по исполнению сделки в мае. Другой источник сообщил, что о переносе встречи может быть объявлено во вторник, 2 июня, так как данные по исполнению условий соглашения в мае должны быть готовы сегодня.

 

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