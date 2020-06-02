Совфед одобрил закон об изменении правил возврата стоимости билетов при режиме ЧС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил правительственный закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, который в том числе предусматривает возможность изменения правил возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другие виды транспорта при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Документ разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке.

В частности, вносятся изменения в воздушный кодекс, кодекс торгового мореплавания, кодекс внутреннего водного транспорта и в устав железнодорожного транспорта. При введении режима повышенной готовности или режима ЧС авиаперевозчики смогут "установить особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством РФ". Аналогичные изменения вносятся в документы железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта.

В законе говорится, что правительство РФ вправе устанавливать на 2020-2021 годы особенности отмены либо переноса бронирования в гостиницах и иных средствах размещения. Так, могут быть изменены основания, порядок, сроки и условия переноса броней или возврата клиентам денег за них.

Кроме того, кабмин получит право на этот период устанавливать особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. Речь идет об изменении оснований, порядка, сроков и условий возврата туристам сумм, уплаченных за турпродукт, или о предоставлении в иные сроки равнозначного турпродукта. Изменения могут вноситься в договор о турпродукте, сформированном туроператорами как в сфере внутреннего и въездного туризма, так и выездного.

Также правительство получит право изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператоров в сфере выездного туризма в фонд персональной ответственности туроператора, а также уменьшать размер такого взноса. Как отметил на заседании профильного комитета СФ по экономической политике его председатель Андрей Кутепов, предлагаемые меры позволят, с одной стороны, сохранить отечественные туристические компании, с другой - защитить права и интересы российских туристов.