{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Средний размер долга российских заемщиков в апреле снизился до 308,6 тыс. руб.

Это стало следствием уменьшения количества выданных розничных кредитов в связи с пандемией коронавируса, отметили в Национальном бюро кредитных историй

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Средний размер долга по розничным кредитам на российского заемщика в апреле 2020 года составил 308,6 тыс. руб., что на 2,6% меньше, чем в марте. Столь низкий показатель последний раз фиксировался в конце лета прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Снижение среднего размера задолженности на заемщика в апреле стало следствием падения выдачи розничных кредитов в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса и карантинными мероприятиями, - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Александра Викулина. - В настоящее время мы видим четкую смену финансового поведения заемщиков, особенно хорошего кредитного качества, чей персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на высоком уровне - от 700 до 850 баллов. Количество обращений этих граждан за кредитами в апреле - мае 2020 года снизилось более чем на 70%. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств".

В апреле самый большой средний размер задолженности на заемщика в регионах РФ был отмечен в Москве (619 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (527,8 тыс. руб.), (496 тыс. руб.), Московской области (462,8 тыс. руб.) Наибольшее снижение среднего размера задолженности на заемщика среди 30 регионов РФ - лидеров по количеству заемщиков в апреле по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (-6,4%), Тюменская (-3,7%) и Московская (-3,2%) области.

Теги
Россия
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в I квартале вырос на 42,8%
Он составил 22,48 млрд руб.
Читать полностью