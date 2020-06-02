Новый КоАП предполагает штрафы до 300 тыс. рублей за отсутствие маркировки лекарств

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минюст РФ обновил Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому отсутствие маркировки лекарств предполагает штрафы до 300 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на портале федерально-правовых актов.

"Продажа лекарственных препаратов для медицинского применения без маркировки <…> влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от 50 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения", - говорится в документе.

В России, согласно постановлению правительства, обязательная маркировка всех лекарственных препаратов начинается 1 июля 2020 года. С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий.