В ФСВТС рассказали о переговорах по поставке Турции второго комплекта С-400

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Переговоры России и Турции о поставке второго полкового комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" находятся в продвинутой стадии. В настоящее время ожидается финальное решение турецкой стороны по этому вопросу, сообщил во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Диалог по вопросу поставки второго полкового комплекта С-400 находится в достаточно продвинутой фазе, и мы ждем финального решения турецкой стороны", - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу "Экотюрк".

По его словам, Россия готова прорабатывать с Турцией возможность технологического сотрудничества, то есть участие турецких компаний в производственном процессе. "Переговоры [по этому вопросу] ведутся, это процесс трудоемкий, требующий определенного времени. Но с учетом нынешних ограничений в связи с пандемией предсказывать сроки заключения этого контракта - дело не очень благодарное", - отметил он.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не оставляют попытки добиться от Турции отказа от российских зенитных ракетных систем. Вашингтон в связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, исключил Анкару из американской программы производства истребителей F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с важным союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

Портфель заказов Турции оценивается в $1 млрд

Портфель заказов Турции на российскую военную технику оценивается в сумме порядка $1 млрд.

"Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка $1 млрд. У нас есть серьезная прочная основа и хороший задел к дальнейшему поступательному развитию и сотрудничеству в военной сфере", - сообщил Шугаев.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Кроме того, в августе 2019 года турецкая делегация во главе с президентом Реджепом Эрдоганом ознакомилась с российскими истребителями Су-35 и Су-57 в ходе международного аэрокосмического салона "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском.