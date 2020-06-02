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Классифицированные гостиницы получат право на налоговую отсрочку

Воспользоваться правом смогут организации сферы туризма и гостиничного бизнеса, сведения о которых включены в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распространение антикризисной меры в виде отсрочки по уплате налогов на классифицированные гостиницы, соответствующие ряду критериев по доходу и объему номерного фонда, следует из постановления правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Воспользоваться отсрочкой по налогам смогут "организации и индивидуальные предприниматели, получающие доход преимущественно от деятельности в сфере туризма и гостиничного бизнеса, сведения о которых включены в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", говорится в постановлении.

Как поясняют в пресс-службе Минэкономразвития, владельцы таких отелей смогут продлить на 6 месяцев сроки уплаты налога на прибыль за 2019 год (в том числе при применении упрощенной системы налогообложения), на три месяца налоги на доходы физических лиц за 2019 год, а также получить другие отсрочки. "Налоги, начисленные за этот период, предприниматели смогут выплачивать ежемесячными платежами в течение года", - добавляют в Минэкономразвития.

Ранее воспользоваться поддержкой могли организации, у которых код основного вида деятельности соответствовал перечню ОКВЭД пострадавших отраслей, в перечень была включена "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма", "Гостиничный бизнес" и "Деятельность санаторно-курортных организаций".

"При этом перечень отраслей не охватывал многие компании, работающие в сфере туризма, поскольку у большей части из них основной вид деятельности не соответствует указанным кодам ОКВЭД", - указывают в Минэкономразвития. В связи с этим налоговые отсрочки распространены на предприятия туристической индустрии, связанные с деятельностью горнолыжных трасс и пляжей, а также гостиницы с определенным доходом и номерным фондом, отмечают в министерстве.

Критерии получения отсрочки по налогам

В частности, согласно постановлению, максимальный доход организации за 2019 год должен соотноситься с номерным фондом. При номерном фонде до 49 номеров доход не должен превышать 200 млн рублей, при фонде от 55 до 99 номеров - 500 млн рублей, при фонде от 100 до 299 номеров - 1 млрд рублей, при фонде от 300 до 499 номеров - 1,6 млрд рублей. Максимальный доход за 2019 год не должен превышать 5 млрд рублей при номерном фонде от 3 до 6 тыс. номеров.

Кроме того, такая деятельность должна быть профильной для организации.

В Минэкономразвития ожидают, что данная мера позволит воспользоваться отсрочкой дополнительно более 1,5 тыс. российских гостиниц.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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