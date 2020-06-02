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В ФСВТС рассчитывают, что пандемия не помешает планам сотрудничества с Турцией

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассчитывает сохранить сотрудничество с Турцией на должном уровне и выполнить все планы на этот год, несмотря на пандемию коронавируса.

"Ситуация очень непростая, чаще всего непредсказуемая, работы предстоит много, и работать придется в совершенно новых, непонятных пока, сложных и не зависящих от нас условиях. Возможно, нам потребуется определенная корректировка в сроках, формах переговоров, методах взаимодействия, в том числе используя систему видео-конференц-связи. Но надеюсь, что мы найдем эффективные пути, чтобы сохранить наше военно-техническое сотрудничество на серьезном, должном уровне, и постараемся выполнить все наши планы на 2020 год", - сказал Шугаев во вторник в интервью турецкому телеканалу Eko türk tv.

Теги
ТурцияРоссияШугаев, Дмитрий Евгеньевич
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