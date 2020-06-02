Дефицит бюджета в Самарской области составил 11,8 млрд рублей после принятия поправок

САМАРА, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы на заседании во вторник приняли поправки в региональный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Дефицит бюджета на 2020 год определен в 11,8 млрд рублей.

"Впервые бюджет Самарской области составил 200 млрд рублей. Он не профицитный, 12 млрд нам не хватает [до бездефицитного]", - сказал председатель думы Геннадий Котельников.

Доходы бюджета в 2020 году утверждены в размере 200,2 млрд рублей, расходы - 212 млрд рублей, в 2021-м доходы и расходы утверждены в размере 206 млрд рублей, в 2022-м - в размере 217,5 млрд рублей. В бюджете учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ в 2020 году в размере 10,9 млрд рублей.

Как отметил Котельников, создан резерв в 1,7 млрд рублей для поддержки экономики, еще около 1,5 млрд рублей направлены на здравоохранение для стабилизации ситуации в связи с коронавирусом.