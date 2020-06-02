{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дефицит бюджета в Самарской области составил 11,8 млрд рублей после принятия поправок

Доходы бюджета депутаты региона утвердили на этот год в размере 200,2 млрд рублей, а расходы - в размере 212 млрд рублей

САМАРА, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы на заседании во вторник приняли поправки в региональный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Дефицит бюджета на 2020 год определен в 11,8 млрд рублей.

"Впервые бюджет Самарской области составил 200 млрд рублей. Он не профицитный, 12 млрд нам не хватает [до бездефицитного]", - сказал председатель думы Геннадий Котельников.

Доходы бюджета в 2020 году утверждены в размере 200,2 млрд рублей, расходы - 212 млрд рублей, в 2021-м доходы и расходы утверждены в размере 206 млрд рублей, в 2022-м - в размере 217,5 млрд рублей. В бюджете учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ в 2020 году в размере 10,9 млрд рублей.

Как отметил Котельников, создан резерв в 1,7 млрд рублей для поддержки экономики, еще около 1,5 млрд рублей направлены на здравоохранение для стабилизации ситуации в связи с коронавирусом.

Теги
РоссияСамарская область
Фонд дольщиков предлагает разрешить обманутым покупателям повторно использовать маткапитал
Эта норма распространится также на те решения наблюдательного совета Фонда дольщиков, которые были или будут приняты до принятия этой правки в федеральный закон
Читать полностью