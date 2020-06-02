Россия получила право на экспорт охлажденной говядины в Китай

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские предприятия получили право на поставки охлажденной говядины в Китай. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"1 июня 2020 года Главное таможенное управление Китая подтвердило, что аттестованные в январе 2020 года российские предприятия - производители говядины получили право поставлять охлажденное мясо на территорию КНР", - отмечается в сообщении.

Ранее данные компании имели возможность экспортировать только замороженную говядину. Как уточнили в Россельхознадзоре, экспортируемая охлажденная говядина должна соответствовать требованиям протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях.

Указанная продукция должна сопровождаться ветеринарным сертификатом на экспорт говядины из России в Китай.