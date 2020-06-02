Кабмин планирует ускорить строительные работы по "дорожному" нацпроекту на год

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство РФ планирует на год ускорить строительные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", то есть завершить запланированные проекты уже в 2023 году, следует из актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

"Увеличение объема строительных работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги) за счет выполнения пятилетнего объема (до 2024 года) за 4 года (в 2023 году)", - отмечается в документе.

Как ранее говорил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, "дорожный" нацпроект мог бы выполняться с опережением графика. Чтобы поддержать высокие темпы ремонта и строительства дорог обсуждалось два варианта: сдвижка средств 2021 и 2022 года "влево" и госсубсидирование процентных ставок по кредитам на опережающее строительство инфраструктуры.

Хуснуллин также анонсировал ускорение строительства крупного инфраструктурного проекта - дороги Москва - Казань, которая станет частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Сейчас на реализацию проекта официально отведено 8 лет. По словам вице-премьера, завершить строительство всей платной трассы предполагается за четыре года, то есть к 2024 года.

Кроме того, в наиболее актуальной версии нацплана предусмотрена реализация мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В частности, строительство ЦКАД и Багаевского гидроузла, увеличение провозной способности Байкало Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и модернизация аэродромных комплексов.

В нацплане также говорится об отсрочке оснащения автобусов тахографами до 1 июля 2021 года и об отмене ограничений на установление количества поездок для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.