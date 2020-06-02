На заводе в Приморье состоялась закладка восьми судов-краболовов

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Церемония закладки восьми судов-краболовов, которые будут строиться по программе квот под киль, прошла во вторник на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье. В режиме видеоконференцсвязи старт строительству дал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба полпредства.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России.

"Сегодня на Находкинском судоремонтном заводе закладывается первая серия судов для добычи краба. Это достаточно крупный заказ. Довольно давно предприятие не получало заказов такого объема. Этот заказ состоялся благодаря принятому президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным решению о вводе механизма "квоты в обмен на инвестиции". Шесть корпусов закладываются для группы компаний "Антей" и два корпуса для "Тихоокеанской рыбопромышленной компании", - приводят в пресс-службе слова Трутнева.

Все краболовы планируется построить в 2020-2024 годах. Строительство трех первых судов намерены завершить в этом году. Как считает глава Минвостокразвития Александр Козлов, проекты по строительству краболовов на дальневосточных верфях позволят доказать, что они могут составить конкуренцию верфям Калининграда и Санкт-Петербурга.

"Строительство судов на Дальнем Востоке поможет поддержать наших судостроителей, позволит предприятиям нарастить компетенции, создать новые рабочие места и в дальнейшем реализовать еще один очень важный принцип: где ловим, там и ремонтируем. Это очень важно для обновления рыбопромыслового флота, где более 70% судов, на которых сегодня рыбачат, находятся в высокой степени износа", - пояснил министр.

Как отмечают в полпредстве, проект по строительству серии краболовов даст импульс для развития Находкинского судоремонтного завода, позволит в будущем создать на его базе крупную, эффективную верфь с собственным проектным комплексом для полного цикла постройки рыболовецких судов различных типов. На первом этапе в проект планируется привлечь до 500 новых сотрудников. В дальнейшем, при расширении производства, число рабочих мест может увеличиться до 3 тысяч. Объем частных инвестиций в проект составляет около 17 млрд рублей, а с учетом затрат на модернизацию завода превысит 20 млрд рублей.

О строительстве краболовов на Дальнем Востоке

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. Согласно условиям аукциона, крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов с долями квот приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.

Крабодобывающие предприятия Дальнего Востока, по данным Минвостокразвития РФ, заключили договоры на строительство 15 судов на общую сумму 25,5 млрд рублей. Помимо судов, которые построят Находкинский и Хабаровский судостроительные заводы, еще пять краболовов спустит на воду судостроительное предприятие "Восточная верфь" в Приморье. По оценке экспертов, соблюдение принципа "где ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судостроения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке.