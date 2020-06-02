"Победа" нанесла изображение медицинской маски на нос самолета

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" представил антиковидную раскраску самолета: на носовую часть перевозчик нанес медицинскую маску, а на фюзеляж - надпись "Спасибо героям в белых халатах!". Об этом говорится в сообщении лоукостера.

"Ливрея символична и напоминает клиентам об обязательном ношении масок и перчаток. Реализация проекта инициирована сотрудниками авиакомпании и оплачена из их личных средств. Первый рейс самолет "Победы" в новой ливрее выполнил 2 июня по маршруту Москва-Краснодар", - говорится в сообщении компании.

"Наша команда с огромным уважением и бесконечной благодарностью относится к самоотверженному труду наших врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров и других медицинских работников. Мы призываем каждого не добавлять им работы. Будьте максимально ответственными и не пренебрегайте мерами безопасности: сейчас мы все должны носить маски и перчатки", - отметил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037.