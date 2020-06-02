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Пандемия коронавируса нового типа

План восстановления экономики Ульяновской области после пандемии оценили в 30 млрд рублей

В регионе зафиксировали снижение индекса промпроизводства на 12%

ТАСС, 2 июня. План действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса утвержден в Ульяновской области, на его реализацию будет направлено более 30 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу кабинета министров Александра Смекалина.

"В Ульяновской области утвердили план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, <…> общий объем финансирования данного плана составляет более 30 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу кабинета министров Александра Смекалина.

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Уточняется, что речь идет о средствах федерального и регионального бюджетов, а также о частных инвестициях.

В сообщении пресс-службы правительства региона отмечается, что на сегодняшний день в регионе фиксируется снижение индекса промпроизводства на 12%, падение в обрабатывающей промышленности, которая является основой экономики региона, составляет 10%. Также в два раза снизились показатели деятельности предприятий в сфере пассажирских перевозок, на 40% снизились обороты предприятий общественного питания, почти 15% потеряла розничная торговля.

Согласно плану, в первую очередь власти региона намерены работать над сохранением мест на действующих предприятиях, поддерживать развитие сельского хозяйства, инвестиционные проекты.

По последним данным, в Ульяновской области подтверждено 2 672 случая заражения коронавирусом.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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