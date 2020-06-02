План восстановления экономики Ульяновской области после пандемии оценили в 30 млрд рублей

ТАСС, 2 июня. План действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса утвержден в Ульяновской области, на его реализацию будет направлено более 30 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу кабинета министров Александра Смекалина.

"В Ульяновской области утвердили план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, <…> общий объем финансирования данного плана составляет более 30 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу кабинета министров Александра Смекалина.