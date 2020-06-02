Реконструкцию международного аэропорта Перми планируют завершить к октябрю

ПЕРМЬ, 2 июня. /ТАСС/. Работы по реконструкции рулежной дорожки, которые позволят установить новые телетрапы, аванперрона и перрона для стоянки самолетов, начатые в международном аэропорту Перми в 2018 году, должны завершится к октябрю 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

"[Врио главы Пермского края] Дмитрий Махонин поручил завершить устройство телетрапов в пермском аэропорту до конца сентября 2020 года. Руководитель подрядчика заверил, что обязательства по завершению реконструкции пермского аэропорта будут выполнены. Для этого ожидается прибытие в Большое Савино бригады строителей из Якутии, которые имеют опыт устройства таких объектов", - отмечается в сообщении.

К 1 июня была завершена мобилизацию строительных ресурсов, началась реконструкция в полном объеме, ее выполняет компания "Стройтрансгаз". В соответствии с проектом, предусмотрено расширение части перрона общей площадью 33,9 тыс. кв. метров с учетом строительства нового аэровокзального комплекса. Также будут реконструированы рулежные дорожки с устройством системы сигнализации опасности и водосточно-дренажная система. По данным региональных властей, стоимость контракта составляет 529 млн рублей, в предыдущие два года работы были выполнены на 187 млн рублей, в 2019 году из-за неблагоприятных погодных условий и изменений проектного решения строительные работы велись с опозданием в полтора месяца. В общей сложности на реконструкцию аэровокзального комплекса было направлено 5,5 млрд рублей, в том числе 413 млн рублей - из краевого бюджета.

"Пассажиры ждут телетрапы, которые дадут новый уровень комфорта. Изменения в руководстве компании не должны влиять на ход работ. Если подрядчик берется за исполнение таких проектов, то сроки должны соблюдаться. Нужно, чтобы стройка была завершена этой осенью", - отметил врио главы региона.

Ранее нарастить темпы работ и закончить их в текущем году поручил первый заместитель министра транспорта РФ - руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Строительство нового терминала началось в ноябре 2015 года, в конце ноября 2017 года были открыты внутренние перевозки, а спустя полгода - международные. Общая площадь здания аэропорта - 30 тыс. кв. м. Новый терминал международного аэропорта Перми может принимать до 4,5 млн пассажиров в год.