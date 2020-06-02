"Опора России" будет участвовать в доработке плана восстановления экономики с кабмином

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Опора России" продолжит работу с правительством над общенациональным планом восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник ТАСС президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Часть наших предложений учтена, часть - нет. Президент дал еще две недели для доработки плана, поэтому будем дальше работать с правительством, настаивать на наших предложениях, которые не попали в план", - сказал он.

Калинин считает, что необходимо учесть предлагаемое бизнес-объединениями увеличение критерия отнесения к малым и средним предприятиям (МСП) в два раза, а также снизить ставку по льготным кредитам для этой категории ниже 8,5% и расширить число видов экономической деятельности, которые могут получить льготные кредиты по ставке 2%.

Кроме того, глава "Опоры России" считает, что инвестиционный налоговый вычет, который планировалось внедрять в этом году, нужно распространить только на малый и средний бизнес.

"Денег заложено немного, и если туда зайдет крупный бизнес, то там ничего не останется для малого и среднего. Для крупного бизнеса предусмотрены другие возможности", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отмечал, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность". В марте министр финансов Антон Силуанов сообщал, что правительство выделит 30 млрд рублей на компенсацию регионам до двух третей выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам.

Также Калинин высказался о регуляторных мерах. По его словам, важно внести положение, предусматривающее согласование административных проверок бизнеса с прокуратурой.

О плане

Говоря об общенациональном плане восстановления экономики, премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил сегодня президенту РФ Владимиру Путину, что стоимость его реализации составит около 5 трлн рублей, что позволит выйти на устойчивый рост ВВП на уровне выше докризисного.

План, как рассказывал премьер, включает три этапа реализации. На первом стоит задача стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей, на втором планируется завершить процесс восстановления экономики, а также снизить уровень безработицы и обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем 2019 года. На завершающем этапе, в третьем - четвертом квартале 2021 года, правительство рассчитывает выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста экономики.