Около 80% экономики Москвы начинает функционировать в штатном режиме

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 80% предприятий, организаций и учреждений Москвы начинают работать в штатном режиме. Об этом сообщил во вторник в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Действительно, Москва с каждой неделей все больше и больше "раскрывается", все больше и больше предприятий начинают работать в нормальном режиме. Торговля продовольственными товарами, торговля непродовольственными товарами, стройка, все промпредприятия. По большому счету, сегодня уже 80% экономики Москвы начинает функционировать в нормальном штатном режиме", - сказал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что люди должны научиться жить в новых условиях угрозы, которая встала "непосредственно перед всеми". Поэтому ответственное поведение работодателей, санитарные требования к созданию рабочих мест, по его словам, крайне важны.

"Сегодня в Москве и в России в целом разрабатывается около трех вакцин, очень перспективных. В городе <…> после клинических испытаний выходят тоже достаточно эффективные вакцины. Так что, я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом. Но до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе", - сказал Собянин.

Также мэр столицы поблагодарил градоначальников городов мира за взаимодействие. "Мы все с вами понимаем, что пандемия, в отличие от каких-то локальных очагов заболевания, носит мировой характер. Это накладывает на всех нас, на каждого из вас, кто находится сегодня на этом форуме, большую ответственность, потому что только вместе и совместными усилиями мы можем окончательно победить эту беду. Спасибо, коллеги, что мы общаемся друг с другом, это чрезвычайно важно всегда, но особенно важно сегодня в условиях непростой и трагической порой ситуации, которая разворачивается во многих городах мира", - сказал Собянин.

Опыт Москвы

"Работа в этот период времени (пандемии - прим. ТАСС) позволила нам сформировать четкие принципы или направления этой деятельности. Первое и важное направление - ответственное поведение самих горожан, граждан, направленное на их собственное личное самосохранение и самосохранение тех людей, с которыми они пересекаются, сталкиваются или контактируют. И я абсолютно согласен с господином Паком Вонсуном, мэром Сеула, что это самое главное в ситуации и борьбе с распространением коронавируса. Второе направление - это ответственное поведение работодателя, потому что <…> не нужно закрывать все предприятия города, потому что четко понимали, что длительность пандемии исчисляется не неделями, а месяцами, и мы должны обеспечить работу цифровой экономики в этих эпидемиологически сложных обстоятельствах в течение не одного, а целого ряда месяцев", - сказал Собянин.

Третье направление, которое выделил мэр Москвы в борьбе с пандемией, - это безопасная работа городского транспорта. "В отличие от многих коллег мы не стали закрывать ни наземный транспорт, ни метрополитен. Более того, мы сделали частоту движения этого транспорта максимальной для того, чтобы не создавать концентрацию людей в автобусах или вагонах метро", - сказал Собянин.

Он добавил, что в Москве была создана система дезинфекции на транспорте, были утверждены требования к передвижению пассажиров таким образом, чтобы максимально исключить риск передачи инфекции. В результате базовые предприятия города и транспорт продолжали функционировать все время режима повышенной готовности, введенного в городе.

"Ежедневно в городе передвигалось около 3 млн человек. Это значительно, почти в три раза меньше, чем до пандемии, но, тем не менее, это огромный, колоссальный объем, который позволял обеспечить нормальное функционирование города", - подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что считает важной разработку методик лечения больных с использованием новых препаратов, которая был осуществлена в Москве, а также четкое исследование каждой смерти в этот период времени. "Мы предложили свои новые методики систематизации смертей не только для Москвы, но и с коллегами из Министерства здравоохранения России, всемирной организации здравоохранения. Это важнейший опыт, который позволяет более четко определить методики лечения и спасти огромное количество жизней", - пояснил мэр.

О ситуации

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037.Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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