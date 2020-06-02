Эксперты: выделенные на восстановление экономики 5 трлн руб. обеспечат ее рост в 2021 году

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Выделенные на восстановление экономики 5 трлн руб. не позволят сдержать падение ВВП России в этом году, однако обеспечат его рост в следующем при отсутствии форс-мажоров, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их оценкам, принципиальным является вопрос источников финансирования плана.

Ранее, во вторник, премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Общенациональный план восстановления экономики, согласно которому к концу 2021 года необходимо выйти на устойчивый рост ВВП не менее чем на 2,5%, снизить безработицу до уровня не более 5% и обеспечить подъем реальных доходов населения. По словам главы правительства, стоимость плана восстановления экономики составит 5 трлн рублей.

"Если все эти меры будут выполняться, то в следующем году можно ожидать и экономического роста в стране, но в этом году ВВП все-таки останется отрицательным в связи с приостановкой работы многих предприятий, потерей рабочих мест населением", - отмечает доцент кафедры Экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.

Такого же мнения придерживается директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его оценкам, снижение ВВП России может быть на уровне 5-6% в этом году. "В августе - сентябре мы будем восстанавливать связи, нарушенные в результате пандемии, а потом уже можно думать о росте. В 2021 году, когда все восстановится, экономика вполне может вырасти. К концу 2021 [года] вполне реально достичь плюс 2,5%, но все зависит от обстоятельств, рынка, экономики. При хорошем стечении обстоятельств может быть и больше", - отмечает эксперт.

Источники не ясны

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг считает принципиальным вопрос об источниках средств финансирования плана: если это перераспределение в рамках существующих объемов без существенного увеличения, эффект будет небольшим. "Если речь идет о новых деньгах, скажем с использованием прямых иностранных инвестиций (что в условиях санкций довольно затруднительно), экономика в будущем году могла бы получить существенный положительный импульс", - добавляет аналитик.

При этом, по словам Вайсберга, исходя из развития мировой экономики, восстановление в 2021 году будет осторожным и весьма хрупким. "Цифры роста на уровне 2% и выше мне сейчас представляются слишком оптимистичными", - указывает он.

"В начале этого кризиса были опасения глубокого экономического спада, прогнозировалось падение ВВП на уровне 10%. Сейчас понятно, что многие крупные российские отрасли пострадали, но пострадали не критично", - указывает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Инвестиции и доходы населения

По словам Остапковича, самые полезные меры для экономики - это меры связанные с человеческим капиталом: здравоохранением, наукой, образованием. "Главное не уронить показатели, которые являются ключевыми для экономики - уровень безработицы и реальные располагаемые доходы населения, и не увеличить дифференциацию населению по доходам, и чтобы не рос уровень бедности", - подчеркивает экономист.

"Предложенные меры отчасти помогут компенсировать провал инвестиций, хотя и с меньшим мультипликатором, чем частные капитальные вложения, но вряд ли быстро снимут проблему повышения занятости и доходов населения, без которого на хорошие цифры роста рассчитывать сложно", - отмечает директор аналитического департамента ИК "Регион".

Поддержка малого и среднего бизнеса

Важным направлением развития российской экономики в сложившейся ситуации с пандемией является поддержка малого и среднего предпринимательства, считает Новикова. Кроме того, по ее словам, ограничения в международном туризме дадут импульс для развития российских курортов и турбаз, а проблема импортозамещения и развития экономики внутри страны назрела уже давно.

По оценке Хестанова, наиболее заметный эффект будут иметь меры прямой поддержки граждан. "Они актуальны для относительно малообеспеченных слоев населения. Расходуя эти средства на товары и услуги, граждане таким образом помогают бизнесу, удовлетворяющему их потребности", - отмечает эксперт. По его словам, пока не ясно, в какой степени меры поддержки бизнеса будут реально использованы предприятиями, так как выполнить все условия для получения господдержки нелегко.

"Возможно, новые мероприятия Общенационального плана восстановления экономики России, который только что разработан, позволят поправить ситуацию с доходами в последующие периоды", - отмечают эксперты в бюллетене ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе". По их оценке, без принятия каких-либо антикризисных мер доходы населения могли бы упасть на 21,8% в годовом выражении во втором квартале.

Оценка объема поддержки

"План правительства составлен в предположениях о затяжном характере кризиса с медленным восстановлением экономики в течение 2021 года. По своему объему он несколько больше, чем уже принятый пакет антикризисных бюджетных мер (5,5% против примерно 3% от ВВП): скорее всего, за счет учета внебюджетных источников (госкомпании и госкорпорации)", - указывает Вайсберг.

В РЭУ им. Плеханова считают объем выделенных средств значительным для поддержки российской экономики. Однако, по словам Остапковича, 5 трлн руб. - это меньше 5% ВВП, что является недостаточным в сравнении с размером поддержки в других странах.