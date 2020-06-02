Росстат сдвинул публикацию отчетности на вечер в связи с усложнившимися условиями работы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Режим удаленной работы повлиял на длительность сбора и обработки статистической отчетности, в связи с этим Росстат сдвигает публикацию информационных материалов на 19.00, говорится в сообщении пресс-службы Росстата.

"С учетом сложившихся обстоятельств принято решение, что информационные материалы Росстата будут публиковаться в 19.00 часов (мск) (вместо принятых ранее 16.00 - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В Росстате отмечают, что сбор отчетности выполняется в ситуации, когда значительное число сотрудников находится в режиме удаленной работы или самоизоляции. Кроме того, в центральном аппарате службы на рабочих местах регулярно присутствует менее половины сотрудников, в региональных органах статистики на удаленную работу переведено от четверти до трети работников. "Усложнившиеся условия работы повлияли на длительность расчетов, и в ряде случаев потребовали дополнительной проверки исходных данных и проведенных расчетов", - подчеркивают в Росстате.

"В связи с этим Росстату пришлось скорректировать время раскрытия информации. В мае этого года все данные публиковались строго в дату, установленную Федеральным планом статистических работ, однако время выпуска ряда публикаций передвигалось в течение дня", - указывают в пресс-службе.

В ведомстве заверяют, что приложат все усилия, чтобы срочные публикации выходили в сроки, предусмотренные Федеральным планом статистических работ. "В своей работе мы отдаем приоритет качеству, точности и надежности публикуемых данных", - резюмируют в Росстате.