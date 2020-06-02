"Газпром" подтвердил обжалование решения арбитражного трибунала по спору с PGNiG

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Газпром" подтвердил обжалование в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG. Это следует из сообщения российского холдинга.

"29 мая ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в соответствии с установленным порядком обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG. Ранее в 2018 году компании также обжаловали промежуточное решение по этому разбирательству", - сообщил "Газпром".

Ранее во вторник об обжаловании решения суда сообщила польская компания.

Спор о цене

В конце марта в PGNiG заявили о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит $1,5 млрд."Газпром экспорт", в свою очередь, заявил, что изучает решение суда и считает, что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно.

Согласно решению суда, как сообщает польская компания, формула цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, изменена в сторону более рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены. Позднее сообщалось, что за апрель и май "Газпром" выставил польской стороне счета с учетом решения суда.

Польша потребляет около 18 млрд кубометров газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили об отказе продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.