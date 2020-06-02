Кабмин не будет сокращать расходы бюджета в условиях ожидаемого снижения доходов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Общенациональный план восстановления экономики учитывает бюджетные ограничения, с которыми столкнулась экономика, когда расходы увеличиваются в условиях снижения доходов, для финансирования текущих обязательств и антикризисных программ будут задействованы средства ФНБ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Важно, что план [восстановления экономики] учитывает бюджетные ограничения, с которыми столкнулась российская экономика. Необходимость реализации масштабных антикризисных программ потребовала существенного смягчения бюджетной политики. В условиях ожидаемого снижения доходов бюджетные расходы не сокращаются, а, наоборот, увеличиваются, будут задействованы средства ФНБ и заимствования, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", - говорится в сообщении.

Подготовленный правительством общенациональный план восстановления экономики является продолжением пакета антикризисных мер, направленных на поддержку занятости и доходов населения, а также восстановление экономической активности в целом, указывают в Минэкономразвития.

Еще одной задачей плана является ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации. "Ожидаем опережающий рост в IT-отрасли, а также увеличение числа малых и средних высокотехнологических компаний" - добавляют в министерстве.

Также необходимо реализовать новые возможности для импортозамещения и увеличить несырьевой экспорт, восстановить работу отраслей, прямо или косвенно пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, считают в ведомстве.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Общенациональный план восстановления экономики, согласно которому к концу 2021 года необходимо выйти на устойчивый рост ВВП не менее чем на 2,5%, снизить безработицу до уровня не более 5% и обеспечить подъем реальных доходов населения. По словам главы правительства, стоимость плана восстановления экономики составит 5 трлн рублей.