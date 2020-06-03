Путин проведет совещание по мерам поддержки легкой промышленности

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание, посвященное проблемам легкой промышленности и мерам ее поддержки.

Глава государства во вторник во время беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил о планах рассмотреть меры поддержки легкой промышленности 3 июня.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что министерство рассматривает различные варианты оказания дополнительной помощи легкой промышленности и собирает предложения от представителей отрасли, в том числе от отраслевых ассоциаций, к совещанию у президента. Министр подчеркивал, что сейчас легкая промышленность, как и другие сферы, может рассчитывать на средства Фонда развития промышленности.

Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов ранее констатировал, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отрасль испытывает трудности, однако многие предприятия смогли перенастроиться и заняться выпуском средств индивидуальной защиты. По данным замминистра, за счет этого удалось спасти сотни компаний.

Предстоящее совещание продолжит серию посвященных отдельным секторам экономики встреч, которые проводит в последние недели Путин.