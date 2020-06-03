РБК: Минпромторг просит Генпрокуратуру проверить закупки защиты для медиков в регионах

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и в Генпрокуратуру с просьбой проверить в регионах закупки средств защиты для медработников. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на письма ведомства.

По данным издания, в Минпромторге обеспокоены ростом объемов производства медицинской продукции, которая не имеет разрешений Росздравнадзора.

"Такая защитная одежда может производиться в том числе из материалов, не обеспечивающих требуемый уровень защиты, что в условиях пандемии является недопустимым нарушением и составляет реальную угрозу жизни и здоровью медиков, которые используют подобные защитные средства", - уточняется в письме.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко врачи и эксперты ранее сообщали, что под видом средств индивидуальной защиты медучреждения закупают гигиенические изделия.

Как сообщает РБК, на текущий момент в РФ производятся около 9 млн масок различных видов, 500 тыс. респираторов и 250 тыс. защитных костюмов в сутки. Минздрав также обращает внимание на то, что дефицита средств индивидуальной защиты на сегодняшний день в регионах нет.

Издание направило запрос в пресс-службу правительства и пресс-службу Генеральной прокуратуры. В пресс-службах Роспотребнадзора и Росздравнадзора РБК заявили, что подобных распоряжений к ним не поступало.