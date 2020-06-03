Титов предложил распределять средства ОМС в медучреждения по числу обслуженных пациентов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Принцип распределения квот на обслуживание полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) должен смениться постоплатой, исходя из фактического количества обслуженных пациентов. Такое мнение высказал в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Некоторые представители негосударственных медицинских организаций на совещании с бизнес-омбудсменом 2 июня обратили внимание на то, что "нынешняя система, при которой квоты на обслуживание по полисам ОМС фактически вручную распределяются раз в год между медицинскими учреждениями государственной и частной формы собственности, сковывает возможности развития частной медицины", уточнили в пресс-службе Титова.

"Нужно менять систему распределения ресурсов, и деньги должны идти за принятых пациентов, а не в бюджет той или иной клиники. По закону каждый человек должен иметь право выбирать, где лечиться. А сегодня получается так, что какой-то чиновник распределяет эти средства ОМС с барского плеча. Надо выстроить стратегию развития отрасли, основанную на свободе выбора пациентов. Технически для этого никаких проблем нет, персонализированный учет больных существует уже 10 лет. Нужно лишь политическое решение", - отметил Титов.

Председатель правления Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Андрей Яновский предложил внести поправки в закон об обязательном медицинском страховании, "в соответствии с которыми расходование средств, полученных от Фонда медицинского страхования в рамках программы ОМС, будет разрешено в рамках более широкого спектра, чем сейчас".

"Нынешнее законодательство создано именно для клиник государственной формы собственности. Частная клиника не может на деньги от ОМС даже купить стиральную машину или поставить сигнализацию, потому что будет признано нецелевым расходованием, придется возвращать деньги, да еще и платить штраф", - посетовал он.