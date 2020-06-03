Поддержка бюджета Коми в связи с потерями от пандемии составит 2,672 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 3 июня. /ТАСС/. Помощь бюджету Республики Коми в связи с недополученными доходами из-за пандемии составит в 2020 году 2,672 млрд рублей. В эту сумму входит дополнительная дотация из федерального бюджета на 1,979 млрд рублей, кроме того, региону на 693,5 млн рублей снижен объем погашения бюджетных кредитов в этом году, средства также будут направлены на покрытие бюджетных расходов, сообщили ТАСС в Минфине республики.

Потери бюджета республики в 2020 году предварительно оцениваются в 15,8 млрд рублей из-за ограничений в связи с пандемией и падением цен на нефть, поскольку на нефтяную отрасль приходится до 40% сборов налога на прибыль, одного из основных бюджетообразующих налогов республики.

"Коми получит дополнительную дотацию из федерального бюджета в размере 1,979 млрд рублей. Выделенные средства частично компенсируют региону недополученные доходы. Дотация будет направлена на текущие расходы регионального бюджета и поддержание стабильной социально-экономической ситуации", - сообщили ТАСС в региональном минфине.

Одним из финансовых источников для республики станут также средства, высвобождаемые в 2020 году в результате снижения объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. "Объем высвобожденных средств составит 693,5 млн рублей", - сообщили в министерстве. Для возмещения остальных потерь республиканского бюджета планируется привлечение коммерческих кредитов, конкретных планов по ним пока нет, уточнили в минфине.

Бюджет Коми был утвержден на 2020 год по доходам в объеме 86 млрд рублей (снижение по сравнению с показателем 2019 года на 13,24%), расходам - 93,4 млрд рублей (минус 2,15%), дефицит - 7,4 млрд рублей (бюджет 2019 года был исполнен с профицитом в 3,66 млрд рублей за счет дополнительных налоговых поступлений). Дефицит планировалось покрывать за счет коммерческих кредитов, что было связано с необходимостью исполнять национальные проекты.