Индекс деловой активности в сфере услуг России в мае вырос до 35,9 пункта

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в мае 2020 года вырос до 35,9 пункта против 12,2 пункта в апреле. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Индекс IHS Markit российской сферы услуг поднялся до 35,9 балла в мае с апрельского значения 12,2. Хотя последние данные свидетельствуют о более медленном сокращении деловой активности, спад по-прежнему остается серьезным и вторым максимальным с начала 2009 года", - говорится в обзоре.

В IHS Markit отметили, что снижение деловой активности обусловлено слабым спросом со стороны клиентов по причине введения ограничительных мер, сокращения расходов потребителей и сложностей при возобновлении работы компаний. В мае также фиксировалось снижение объема экспортных заказов. Одновременно произошел спад общего количества незавершенных заказов.

За отчетный период компании сферы услуг вновь понизили тарифы. Некоторые компании отмечали повышение конкуренции, что и привело к повышенному дисконтированию. При этом, несмотря на ослабление рубля, поставщики услуг отметили низкие темпы роста отпускных цен, добавили в агентстве.

"Деловая активность в российской сфере услуг по-прежнему блокировалась чрезвычайными мерами общественного здравоохранения в ответ на пандемию COVID-19. Особенно сильно пострадали компании, работающие непосредственно с клиентами, поскольку предприятия некоторых из них, как сообщается, оставались закрытыми. Новому бизнесу препятствовал слабый внутренний и внешний спрос. Спад новых заказов привел к расширенному сокращению рабочих мест, так как увеличение свободных мощностей и проблемы, связанные с длительным восстановлением, оказали давление на настроения поставщиков услуг", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.