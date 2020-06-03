Еврейской АО необходимо 1,5 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета

ТАСС/. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) определили потребность на обеспечение сбалансированности бюджета региона в более чем 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду и.о. заместителя председателя правительства региона Андрей Садаев.

Несбалансированность бюджета ЕАО в числе прочего не позволила региону в 2019 году подготовиться к отопительному сезону. Дисбаланс составляет около 2 млрд рублей, он складывается в основном из суммы не заложенных в бюджет социально-значимых расходов. Автономия больше года работает с Минфином РФ и другими федеральными ведомствами над этой проблемой.

"Общая потребность дополнительной поддержки на мероприятия по сбалансированности бюджета на текущий момент - 1,563 млрд рублей. Эта сумма уже согласована во всех отраслевых министерствах и ведомствах. Деньги необходимы на основные социально-значимые расходы региона в сферах ЖКХ, здравоохранения, транспортного сообщения", - сказал Садаев.

Правительство ЕАО совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерством финансов РФ разработало дорожную карту по дополнительной потребности бюджета ЕАО по разным отраслям.

"Регион настаивает на выделении дополнительной финансовой помощи ЕАО в кратчайшее время по остальным мероприятиям дорожной карты", - сказал Садаев, не уточнив сумму.

Ранее со ссылкой на вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева сообщалось, что ЕАО предоставлена дотация в 1,1 млрд рублей. Кроме того, было принято решение о дополнительной поддержке региона в объеме 116 млн рублей из-за падения налоговых поступлений. Еще 1,5 млрд рублей выделено автономии на реализацию плана социального развития центров экономического роста.