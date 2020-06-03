МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минсельхоз и Минпромторг разрабатывают дополнительные меры для поддержки льняной отрасли, в том числе за счет развития экспортных поставок. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Ведомство совместно с Минпромторгом России и привлеченными экспертами проводит комплексный анализ для выработки дополнительных решений поддержки отрасли, в том числе и за счет развития экспортных поставок", - отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, вопрос сохранения спроса на продукцию отечественных льноводов со стороны предприятий легкой промышленности требует постоянного внимания. Для аграриев это залог успешной работы в долгосрочной перспективе. По оперативным данным органов управления АПК субъектов, по состоянию на 2 июня лен-долгунец посеян на 44,8 тыс. га или 92,1% к прогнозу. Наибольшие площади отведены под культуру в Алтайском крае, Омской, Брянской, Ярославской и Смоленской областях, Республике Татарстан.

Для увеличения производства в том числе в льняной отрасли ведомством с 2020 года определены новые меры господдержки в виде компенсирующей и стимулирующей субсидий. В частности, выращивание льна-долгунца предусмотрено в качестве приоритетного направления в рамках стимулирующей субсидии в 10 субъектах страны. В их числе Брянская, Ивановская, Смоленская, Тверская, Вологодская, Нижегородская, Курганская, Омская и Томская области, Алтайский край. Кроме того, предприятия отрасли имеют возможность получить от государства компенсацию 25% фактической стоимости реализации инвестпроектов по созданию и модернизации льно- и пенькоперерабатывающих предприятий.

Также сельхозтоваропроизводители могут приобрести современную технику и оборудование в рамках программ льготного кредитования и лизинга через компанию "Росагролизинг". Существующие меры господдержки в значительной мере способствовали росту площадей льна-долгунца в последние годы, считают в Минсельхозе. При этом, по словам первого замминистра, перерабатывающим предприятиям и сельхозтоваропроизводителям необходимо выстроить совместный план работы, который будет способствовать увеличению загрузки производственных мощностей и гарантировать реализацию продукции.