Мишустин поручил в ближайшее время доработать план восстановления экономики

"Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время", - сказал глава кабмина в среду на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Мишустин напомнил, что поручение о доработке плана, который был взят за основу, дал во вторник президент России Владимир Путин. В частности, необходимо будет доработать национальные проекты, на реализацию которых повлияли ограничения, связанные с коронавирусом. Кроме того, нужно будет учесть итоги отраслевых совещаний, которые Путин проведет в ближайшее время.

Также кабмин продолжит консультации на эту тему с бизнесом и экспертным сообществом. "По итогам его [плана] реализации мы рассчитываем не только преодолеть спад экономики, но и обеспечить устойчивый рост ВВП, который станет основой для повышения доходов людей", - подчеркнул глава кабмина.