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Мишустин поручил в ближайшее время доработать план восстановления экономики

Как отмечается, необходимо, в частности, доработать национальные проекты, на реализацию которых повлияли ограничения, связанные с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и министру экономического развития России Максиму Решетникову оперативно доработать общенациональный план восстановления экономики.

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"Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время", - сказал глава кабмина в среду на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса. 

Мишустин напомнил, что поручение о доработке плана, который был взят за основу, дал во вторник президент России Владимир Путин. В частности, необходимо будет доработать национальные проекты, на реализацию которых повлияли ограничения, связанные с коронавирусом. Кроме того, нужно будет учесть итоги отраслевых совещаний, которые Путин проведет в ближайшее время.

Также кабмин продолжит консультации на эту тему с бизнесом и экспертным сообществом. "По итогам его [плана] реализации мы рассчитываем не только преодолеть спад экономики, но и обеспечить устойчивый рост ВВП, который станет основой для повышения доходов людей", - подчеркнул глава кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичРешетников, Максим Геннадьевич
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