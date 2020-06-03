Интеллектуальную платформу для борьбы с коронавирусом создали в "Сколково"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компания фонда "Сколково" Synesis усовершенствовала свою интеллектуальную платформу "умного города", добавив в нее термокамеры, что позволит снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"Компания Synesis, резидент Кластера информационных технологий Фонда "Сколково", интегрировала термокамеры в свою интеллектуальную платформу "умного города" Kipod. Теперь систему можно использовать для контроля за распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

С помощью тепловизоров платформа в режиме реального времени может измерять температуру людей в потоке и сообщать городским службам об отклонениях от заданных параметров. Технология распознавания лиц, в свою очередь, быстро и точно определяет, с кем контактировал заболевший. Платформа также оценивает плотность скопления людей, сигнализирует о несоблюдении социальной дистанции и собирает статистику о посещаемости места - например, о пиковых периодах и максимальной нагрузке.

Таким образом, использование искусственного интеллекта позволит эффективно решать сразу три фундаментальные задачи для нераспространения вирусной инфекции: предотвратить посещение общественных мест заболевшими людьми и переносчиками вируса (в том числе без явных признаков болезни), эффективно разделить потоки здоровых и больных людей, оперативно определить круг лиц, контактировавших с заболевшими.

По словам сооснователя Synesis Николая Птицына, если бизнес-центры, инфраструктурные объекты (аэропорты, вокзалы, метрополитен и т.д.) и торговые моллы получат возможность массово проверять температуру всех входящих людей, то распространение вирусных инфекций может значительно замедлиться. "Мы исключили человеческий фактор в работе с тепловизорами - людей с повышенной температурой определяют камеры, а искусственный интеллект помогает систематизировать получаемую информацию и оперативно реагировать на нее", пояснил он.

Пилотный проект в США

В настоящее время компания запускает пилотный проект для крупной сети аптек во Флориде (США). С помощью платформы Kipod персонал сможет разделять потоки покупателей на тех, у кого нормальная температура тела, и тех, кто заходит с повышенной температурой, а также контролировать нормы социального дистанцирования.

"Сейчас, когда весь мир находится в условиях пандемии, такие решения, как у компании Synesis являются наиболее актуальными и имеют наивысший приоритет. Действительно, если люди будут уверены, что при посещении общественных мест - будь то аптека или футбольный стадион - их близкие будут максимально защищены от контактов с уже заболевшими, то мир сможет восстановиться от последствий пандемии гораздо быстрее. Очень рад, что решения наших резидентов находят интерес не только в России, но и за рубежом", - сказал руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" Кластера информационных технологий "Сколково" Павел Кривозубов, слова которого приводятся в сообщении.