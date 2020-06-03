РЖД готовы давать преференции отправителям грузов в адрес Мурманского транспортного узла

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" готовы предоставить преференции при перевозке грузов в направлении порта "Лавна" и Мурманского транспортного узла (МТУ). Об этом в среду сообщил гендиректор "Российских железных дорог" ("РЖД") Олег Белозеров в ходе встречи с губернатором региона Андреем Чибисом.

"Мы готовы давать преференции при перевозке грузов в этом направлении (МТУ и порта "Лавна"), мы предполагаем, что сюда пойдут грузы с высокой доходностью, с высокой добавленной стоимостью, которые улучшат и региональную экономику, и экономику "Российских железных дорог", - сказал Белозеров.

Он добавил, что в ближайшее время предстоит определиться с "техническими решениями" развития Мурманского транспортного узла. "Мы нашли несколько мест для размещения сортировочной станции, новой сортировочной мощной станции, которая сможет обеспечить не только объем переработки до 2025 года (а важно, чтобы не было бросовых работ), но в том числе и заглянуть в будущее, как раз в 2030-2035 годы. Груз пойдет из Мурманска на территорию всей страны, грузопотоки будут собираться со всей территории России сюда, в Мурманск. Для этого нужно будет проводить работу в том числе на направлениях петербургском, московском и дальше расширять наши возможности", - уточнил Белозеров.

Мурманский транспортный узел является крупнейшим транспортным узлом у северных берегов России. Целью проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" является создание действующего круглогодичного глубоководного морского порта на западном берегу Кольского залива для переработки нефтеналивных грузов и перевалки угля, интегрированного в международный транспортный коридор "Север-Юг". Проект реализует ООО "Морской торговый порт "Лавна", он включен в государственную программу РФ "Развитие транспортной системы", является частью комплексного плана развития Мурманского транспортного узла.