Россельхознадзор не считает нужным вводить меры в отношении животных из-за коронавируса

"В связи с тем, что о фактах заражения сельскохозяйственных животных (кроме норок на звероводческих фермах) не сообщается, введение каких-либо адресных мер нецелесообразно", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор не считает нужным вводить меры в отношении домашних и сельскохозяйственных животных в связи в распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По мнению представителей ведомства, поводом для обращения к ветеринарному специалисту является любое изменение клинического состояния животного. "В настоящий момент нет необходимости для проведения поголовных или массовых исследований животных на COVID-19. Отбор проб и тестирование животных должно проводиться с учетом ряда эпидемиологических факторов, а также наличия у животного клинических признаков", - считают в Россельхознадзоре.

Какие животные могут заболеть

Как напомнили в ведомстве, помимо России, случаи естественного заражения собак, кошек и норок (а в условиях зоопарка - тигров и львов) регистрировались в Гонконге, Бельгии, США, Нидерландах, Франции, Германии и Испании. "Лабораторные исследования в Китайской Народной Республике свидетельствовали, что SARS-CoV-2 репродуцируется у собак, свиней, кур и уток в незначительных количествах, но эффективно - у хорьков и кошек", - отмечается в сообщении. По данным ведомства, в лабораторных условиях также выявлена внутривидовая передача вируса у кошек и хорьков, то есть одно животное могло заразить другое того же вида, которое находилось с ним в контакте. При этом, как отметили в Россельхознадзоре, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) считают, что распространение заболевания происходит главным образом за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.

Согласно официальной позиции ВОЗ и МЭБ, в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности инфицирования человека коронавирусом от животных-компаньонов (собаки, кошки).

Между тем недавние исследования на фермах по разведению норок в Нидерландах показали, что в определенных условиях существует потенциальный риск инфицирования человека при контакте с зараженной норкой, отметили в Россельхознадзоре. В случае выявления положительно реагирующих на коронавирус животных главным мероприятием является его изоляция по месту содержания и недопущение контактов с другими людьми и животными. Больному животному назначается противовирусное и симптоматическое лечение до выздоровления.

Для того, чтобы уберечь домашнее животное от заражения, по мнению Россельхознадзора, необходимо ограничить тесные контакты человека с домашними животными, а заболевшим коронавирусом - и вовсе исключить взаимодействие с ними. В то же время в ведомстве напомнили, что коронавирусы относятся к большому семейству вирусов, которые часто встречаются у животных. Существует четыре рода семейства коронавирусов (альфа-коронавирусы, бета-коронавирусы, гамма-коронавирусы и дельта-коронавирусы), вызывающие различные заболевания у разных видов животных, преимущественно теплокровных, включая человека и птиц. Что касается COVID-19, то он относится к бета-коронавирусам и является абсолютно новым инфекционным заболеванием.