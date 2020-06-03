Путин проведет совещание по легпрому и побеседует с губернатором ХМАО

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин продолжит в среду серию встреч с главами регионов. В этом раз он в режиме видеоконференции побеседует с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работать с регионами. Сегодня у него будет видеоконференция с Натальей Комаровой, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. Повестка дня - традиционная", - сказал он.

Представитель Кремля также напомнил, что у Путина запланировано совещание о ситуации в легкой промышленности в режиме видео-конференции. Песков добавил, что это мероприятие глава государства анонсировал накануне, когда премьер-министр Михаил Мишустин докладывал о проекте национального плана действий по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. "Легкая промышленность - чрезвычайно важный сектор экономики, который в связи с кризисом находится в нелегком положении и требует систематизированных мер поддержки", - указал Песков.

По его словам, после того, как на совещании в среду эти меры будут обсуждены с представителями правительства, администрации президента, руководителями крупнейших компаний, работающих в этом секторе, "все это пойдет в конкретное наполнение национального плана действий".