{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Сбербанк реструктурирует лизинговые обязательства авиакомпании "Россия"

Также Сбербанк провел реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании Utair

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сбербанк принял решение реструктуризировать лизинговые обязательства авиакомпании "Россия", сообщил зампред правления банка Анатолий Попов через пресс-службы кредитной организации.

"Сегодня мы приняли решение о реструктуризации лизинговых обязательств авиакомпании "Россия". Таким образом, мы полностью завершили процесс реструктуризации лизингового портфеля группы "Аэрофлот" перед Сбербанком", - сказал он.

В середине мая Попов заявлял ТАСС, что Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании, также банк одобрил реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании "Победа". В конце марта Попов также сообщал, что ряд российских авиакомпаний обратился к банку с просьбой о реструктуризации лизинговых обязательств.

Теги
Россия
Украина возобновит внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное с 15 июня
Также с 5 июня возобновится работа ресторанов и кафе
Читать полностью