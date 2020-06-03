Сбербанк реструктурирует лизинговые обязательства авиакомпании "Россия"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сбербанк принял решение реструктуризировать лизинговые обязательства авиакомпании "Россия", сообщил зампред правления банка Анатолий Попов через пресс-службы кредитной организации.

"Сегодня мы приняли решение о реструктуризации лизинговых обязательств авиакомпании "Россия". Таким образом, мы полностью завершили процесс реструктуризации лизингового портфеля группы "Аэрофлот" перед Сбербанком", - сказал он.

В середине мая Попов заявлял ТАСС, что Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании, также банк одобрил реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании "Победа". В конце марта Попов также сообщал, что ряд российских авиакомпаний обратился к банку с просьбой о реструктуризации лизинговых обязательств.