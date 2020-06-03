Предпринимателям Удмуртии выплатили более 450 млн рублей субсидий на зарплаты сотрудникам

ИЖЕВСК, 3 июня. /ТАСС/. Безвозмездную зарплатную субсидию за апрель в Удмуртии получили более 10 тыс. предпринимателей, сумма выплат за апрель составляет более 450 млн рублей, сообщил в среду руководитель УФНС России по региону Юрий Горюнов.

"Самая массовая поддержка, которую мы администрируем, - это заявление на получение субсидий на сохранение занятости. На сегодня 11 618 налогоплательщиков уже получили субсидию, выплачено свыше 451 млн рублей", - сказал Горюнов во время онлайн-встречи главы Удмуртии Александра Бречалова с бизнесменами.

Он также отметил, что средства были выплачены в отношении 40 764 человек - это как наемные работники, так и сами индивидуальные предприниматели.

"Сейчас мы принимаем заявления уже за май. За три дня поступило 4 228 заявлений, потенциально на сумму 223 млн рублей", - добавил руководитель УФНС России по Удмуртии.

1 июня закончился срок подачи заявлений на безвозмездную президентскую зарплатную субсидию за апрель. Организациям и ИП, относящимся к пострадавшим отраслям, по поручению президента РФ Владимира Путина выплачивается прямая безвозмездная финансовая поддержка в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц. Работодатель при этом должен сохранить не менее 90% работников, у него не должно быть долгов, в том числе по налогам.